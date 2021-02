Ο Μητσοτάκης αδειάζει Λαζαρίδη, επιμένει να καταδικάσει ονομαστικά ο Τσίπρας τον Πολάκη

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε αποστάσεις από τα hashtags τύπου #ΝΔ_παιδεραστές και από τον Παύλο Πολάκη, δεν ικανοποίησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στη δευτερολογία του στη Βουλή κατά τη σύγκρουση κορυφής με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη και με επίκεντρο τη Λίνα Μενδώνη, επέμενε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταδικάσει ονομαστικά τον πρώην υπουργό Υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξάλλου επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ζήτησε από το βουλευτή Καβάλας και πρώην διευθυντή του γραφείου τύπου της ΝΔ και στενού του συνεργάτη Μακάριου Λαζαρίδη να ανακαλέσει την αναφορά του στη λέξη “κίναιδος”. Ξεκαθάρισε ότι θεωρεί την έκφραση αυτή βαθιά προσβλητική για τους ομοφυλόφιλους συμπολίτες μας. Ενώ απάντησε στο σημείο αυτό και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο για την επιλογή ανοιχτά ομοφυλόφιλων σε θέση υφυπουργού και οικονομικού συμβούλου, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον υφυπουργό Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη και στον οικονομικό σύμβουλο της κυβέρνησης Αλέξη Πατέλη. Τόνισε ότι δεν επελέγησαν επειδή ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλα αναρωτήθηκε γιατί ποτέ κανείς δεν είχε επιλέξει κάποιον που να ανήκει σε αυτή.

“Εγώ ζήτησα από το συνάδελφο -και προς τιμήν του, το έκανε- να ανακαλέσει. Εσείς θα ζητήσετε από τον κ. Πολάκη να πράξει το ίδιο; Θα αποδείξετε ότι Τσίπρας και Πολάκης δεν είναι το ίδιο πραγμα; Ότι Τσίπρας, Πολάκης και Βαξεβάνης δεν ενώνονται;”

Μητσοτάκης: “Το go back madame Μέρκελ, το κάνατε go away madame Μενδώνη”

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε δε ότι το όλο επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ με την υπουργό Πολιτισμού έχει ένα εμμονικό χαρακτήρα. “Το go back madame Μέρκελ, το κάνατε go away madame Μενδώνη” είπε στον κ.Τσίπρα.

Παραδέχθηκε ότι η κ. Μενδώνη έκανε επικοινωνιακό λάθος στο χειρισμό της υπόθεσης Λιγνάδη και δήλωσε: “Η πολιτική ευθύνη για την παραμονή της στην κυβέρνηση είναι δικιά μου. Μπορείτε να με κατηγορήσετε γιατί εγώ επέλεξα να παραμείνει στην κυβέρνηση, αλλά να μας πείτε ποιο είναι το ένοχο μυστικό που ισχυρίζεστε ότι μας συνδέει με την κ. Μενδώνη”.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε μάλιστα να καρπωθεί για λογαριασμό της κυβέρνησης το ξεκίνημα του ελληνικού #meToo, με το επιχείρημα ότι η Σοφία Μπεκατώρου έκανε την καταγγελία από την οποία άνοιξε η συζήτηση, σε εκδήλωση που είχε οργανώσει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η Γραμματεία Αθλητισμού.

