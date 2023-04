Ποιο είναι το soundtrack της Αθήνας σήμερα; Η απάντηση στο Borderline της Στέγης

Η ποπ σε νέες περιπέτειες ή ποιο είναι το soundtrack της Αθήνας σήμερα; Το Borderline 2023 της Στέγης από 21 έως 23 Απριλίου υπόσχεται να κάνει την πόλη να χορεύει στα όρια για τρεις μέρες. Μέσα από DJ sets και live performances, το Borderline, το μακροβιότερο φεστιβάλ της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, επιστρέφει και πάλι στην Αθήνα συνεχίζοντας την εξερεύνηση των οριογραμμών μεταξύ των διαφορετικών τεχνών, πολιτισμών και παραδόσεων.

Ένα μουσικά ανήσυχο φεστιβάλ που δεν διστάζει να ανανεώνεται και να επανέρχεται με την ίδια διάθεση πειραματισμού αλλά πιο ανοιχτό από ποτέ, αυτή τη φορά σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Movement Radio, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Στέγης που δεν σταματά να κοιτά το μέλλον και να χαράζει νέους ηχητικούς ορίζοντες. Το μουσικό φεστιβάλ που εξερευνά για άλλη μια χρονιά νέους ήχους και τεχνολογίες, αποδομεί τα ευρέως γνωστά είδη μουσικής και τους τρόπους με τους οποίους η ποπ ανανεώνεται διαρκώς και επαναπροσεγγίζει το μέλλον της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής.

Ήχος, επιτάχυνση και πολλαπλότητα. Το Borderline 2023 αποτελεί μια εξερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η avant-garde μουσική και οι τεχνικές της (λούπες, samples, παραμορφωμένα φωνητικά) έχουν ενσωματωθεί στη mainstream μουσική. Μια νέα γενιά καλλιτεχνών έχει πρόσβαση σε φτηνότερο hardware και software, καθώς και όλη τη μουσική του κόσμου στη διάθεσή της χάρη στο ίντερνετ. Τα όρια μεταξύ των ειδών καταρρέουν και αναδύονται νέοι ήχοι και τεχνολογίες. Η ποπ έχει πεθάνει και είναι πιο ζωντανή από ποτέ. καθώς ενσωματώνει και μεταβολίζει αυτές τις αλλαγές.

OJOO GYAL BORDERLINE

Στο Borderline 2023, νέοι Έλληνες δημιουργοί, μέλη της δραστήριας τοπικής κοινότητας, συναντιούνται με ανερχόμενους διεθνείς καλλιτέχνες σε τρία σημεία της πόλης, δημιουργώντας ένα νέο soundtrack για την Αθήνα: ένα μεσογειακό μωσαϊκό που αντικατοπτρίζει το διαρκώς μεταβαλλόμενο μουσικό τοπίο, επαναφέροντας την αποκαλούμενη «περιφέρεια» στο κέντρο της πολιτιστικής παραγωγής. Από τα ανοιχτά σε όλους events στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης έως τις μεταμεσονύκτιες συναυλίες στο Gagarin 205 και τις live performances στον Εκθεσιακό Χώρο –1 της Στέγης.

Συντελεστές

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Φεστιβάλ: Voltnoi & Quetempo - Movement Radio

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Δανάη Γιαννακοπούλου, Δήμητρα Μπουζάνη, Ιουλία Σταμούλη

Τεχνική Διεύθυνση: Λευτέρης Καραμπίλας

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Πρόγραμμα

Παρασκευή 21 Απριλίου

15:30 – 23:30 | Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Ελεύθερη είσοδος

15:30 | Εργαστήριο από τον MC Yinka

17:30 - 18:55 | DJ NOT I

19:00 - 19:40 | YGRAERIO

19:45 - 20:30 | Spivak

20:35 - 21:20 | Marina Herlop

21:25 - 22:05 | Lil Mariko

22:10 - 23:30 | OJOO GYAL

MC Yinka BORDERLINE

Λίγα λόγια για τους δημιουργούς

DJ NOT I: Ο Γιάννης Γαλιάτσος, ή αλλιώς DJ NOT I, είναι DJ, μεταφραστής και συγγραφέας που ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

YGRAERIO: Ένα post-genre ηλεκτρονικό συγκρότημα που παραμονεύει μέσα στα καλωδιακά δίκτυα κάτω από το κέντρο της Αθήνας. Ο διαρκής πειραματισμός με νέες τεχνικές και διάφορες ηχητικές παλέτες έχει ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερο ύφος που θυμίζει κολάζ, ρευστό και μεταλλασσόμενο, σε συνεχή κίνηση. Το πρώτο τους άλμπουμ “Real Life” (2022) αντλεί έμπνευση ως προς τις θεματικές του από τη σχέση περφόρμερ και κοινού, προσχεδιασμένου και αυθόρμητου, συνειδητού και ονειρικού.

Spivak: Η Maria Spivak, γεννημένη το 1989 στη Λεμεσό, είναι μουσικός και ηχητική καλλιτέχνιδα με έδρα την Κύπρο. Στο έργο της παίζει με τις υφές και τις ποιητικές δυνατότητες της ποπ μουσικής, ψηλαφίζοντας θεματικές από τη μυθική κληρονομιά της, σε ένα ταξίδι μύχιων εξερευνήσεων επηρεασμένο από τη λαϊκή παράδοση. Το πρώτο LP της, «Μετά το ρέιβ», που κυκλοφόρησε από την Ecstatic Recordings το 2020, είναι μια μείξη υπναγωγικής ποπ, θολών synth και ατμοσφαιρικών ηλεκτρονικών στοιχείων, με έντονες αντιθέσεις που παραπέμπουν στην τεχνική chiaroscuro, αντλώντας έμπνευση από το πνεύμα της τοπικής DIY σκηνής. Η κασέτα της, “Rare Backwards”, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, παρουσιάστηκε ως συμπλήρωμα στο LP της.

Marina Herlop: Η Marina Herlop είναι Καταλανή συνθέτρια, τραγουδίστρια και πιανίστρια με τυπική μουσική εκπαίδευση. Έχει πάρει μέρος σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Primavera Sound, το WOS και το MIRA. Το τελευταίο άλμπουμ της κυκλοφόρησε από την PAN, έχει τον τίτλο “Pripyat” και συνδυάζει τις κλασικές καταβολές της με ασύμμετρους ρυθμούς, πειραγμένα φωνητικά και ονειρικές ατμόσφαιρες.

Lil Mariko BORDERLINE

Lil Mariko: Η ανερχόμενη βασίλισσα του screamo, Lil Mariko, κάνει hardcore meme μουσική. Συνδυάζοντας ηχητικά στοιχεία της μέταλ, της τραπ, της ποπ και της τέκνο μουσικής, η Lil Mariko είναι πολύ δημοφιλής στην Gen Z και στο κοινό του Tik-Tok. Από το 2021 έχει κυκλοφορήσει απολαυστικά, ιλιγγιώδη singles με δικά τους μουσικά βίντεο, όπως το “SIMP (feat. Rico Nasty)” και το “Boring”.

OJOO GYAL: Η OJOO GYAL είναι DJ γεννημένη στο Μαρόκο, γνωστή για τη μοναδική και σχολαστική προσέγγιση στα set της. Από το 2019 έχει εμφανιστεί σε διάφορους χώρους στο Μαρόκο και στην Ευρώπη, αναμειγνύοντας old-school dancehall, dembow, grime, breaks και noise με προσεκτικό σχεδιασμό αλλά και αυτοσχεδιαστικό ενθουσιασμό.

Marina herlop BORDERLINE





Σάββατο 22 Απριλίου

15:30 – 23:30 | Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Ελεύθερη είσοδος

15:30 | Εργαστήριο από τον MC Yinka

17:30 - 19:05 | Κairo 7000 Χ Joseph

19:10 - 19:55 | Odydoze feat. Spar & Han

20:00 - 20:40 | Pö

20:45 - 21:20 | Vikkie

21:25 - 22:05 | Blackhaine

22:10 - 23:30 | Karen Nyame KG

23:59 – 05:00 | Gagarin 205

00:15 - 1:30 | Voltnoi

1:35 - 2:10 | Slikback X Weirdcore present VOID*

2:15 - 3:15 | Esplendor Geometrico

3:20 | Morah

*Το VOID είναι ανάθεση των Rewire, donaufestival και Unsound σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Unsound.

Λίγα λόγια για τους δημιουργούς

Κairo 7000 & Joseph Mouzakitis: Ο Kairo7000 είναι Αιγύπτιος δημιουργός, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Διατηρώντας μια βαθιά σύνδεση με την αιγυπτιακή και αραβική κληρονομιά του, φέρνει συνεχώς τις ρίζες του στην τέχνη του. Οι επιλογές του προέρχονται κυρίως από τη ραπ, την τραπ και την drill μουσική, παρουσιάζοντας νέους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Ο Joseph Mouzakitis είναι DJ με έδρα την Αθήνα. Έχει δημιουργήσει έναν ολόφρεσκο ήχο μέσα από τη ραπ κουλτούρα, αναμειγνύοντας χιπ χοπ με afro beat και ηλεκτρονική μουσική, με εμφανίσεις από υπόγεια στέκια μέχρι φεστιβάλ και συναυλίες στο εξωτερικό. Είναι μέλος της συλλογικότητας ATH Kids, που έχουν αποκτήσει φήμη για τη σύγχρονη δημιουργικότητά τους, αναδιαμορφώνοντας την αθηναϊκή ταυτότητα και βάζοντάς τη στην παγκόσμια σκηνή.

Odydoze feat. Spar & Han: Ο Odydoze είναι μουσικός παραγωγός με έδρα την Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της αθηναϊκής χιπ χοπ σκηνής, όπως ο Νέγρος του Μοριά, ο Moose και ο Kareem Kalokoh.

Pö: Ηθοποιός, καλλιεργήτρια λαχανικών, μουσική παραγωγός, τραγουδίστρια και DJ, η Pauline Bedarida, ή αλλιώς PÖ, με καταγωγή από τη Γαλλία και την Γκάνα, έχει εδώ και πολλά χρόνια επαφές με το crew Nyege Nyege. Παίρνοντας έμπνευση από τη μουσική που κυκλοφορούν οι Nyege Nyege και από τον ιδρώτα που στάζει από τα ταβάνια των χορευτικών κλαμπ, αντλεί από τις διάφορες εκδοχές της afro μουσικής, από τη Λουάντα μέχρι την Μπογκοτά και από την Άκρα μέχρι το Σάο Πάολο, συνυφαίνοντας ξεχασμένες συνδέσεις πάνω στο dancefloor και ξεκλειδώνοντας τα σώματα προς την απόλυτη ελευθερία.

Vikkie: Η Vikkie, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην αθηναϊκή γειτονιά της Καλλιθέας, είναι ένθερμη φαν του χιπ χοπ από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε να κάνει μουσική στα 16 της. Είναι μέλος της ομάδας παραγωγής United By The Beat και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει κυκλοφορήσει μουσική με αγγλικούς στίχους, συνδυάζοντας διάφορα είδη, όπως χιπ χοπ, τραπ και R&B, σε συνεργασία με τον παραγωγό της BLK CLD.

Blackhaine: Ο Tom Heyes, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Blackhaine, είναι Άγγλος πειραματικός μουσικός, ράπερ και χορογράφος. Μετά από ένα πολλά υποσχόμενο industrial drill EP με τον Rainey Miller και μια συνεργασία με τον εννοιολογικό καλλιτέχνη Richie Culver, ο Heyes κυκλοφόρησε το “And Salford Falls Apart”, μια θορυβώδη «δήλωση προθέσεων» που του εξασφάλισε μια θέση στον Κανόνα, παίζοντας με τις λέξεις με τρόπο που θυμίζει William S. Burroughs, σε τολμηρές παραγωγές που συνδέουν τον Unknown T με τον Muslimgauze.

Karen Nyame BORDERLINE

Karen Nyame KG: Εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, η Karen Nyame KG αποτελεί μια πρωτοποριακή και θορυβώδη αυθεντία της dance μουσικής – δεν είναι τυχαίο ότι την αποκαλούν «θεά του ρυθμού». Η πληθώρα από αφρικανικούς πολυρυθμούς, low-end sub-bass και ενεργητικά drum patterns στα sets της αποτελούν το καλύτερο δείγμα του εξελισσόμενου ήχου της λονδρέζικης club μουσικής, που χαρακτηρίζεται από υβριδικότητα και ζωντάνια. Η KG προκάλεσε πανικό στο Primavera Sound Festival με το εμβληματικό Boiler Room session της, ήταν η πρώτη καλεσμένη του RA Exchange που η συνέντευξή της βιντεοσκοπήθηκε, έχει φτιάξει πολύ δημοφιλή mix για μέσα που καθορίζουν τις μουσικές τάσεις, όπως τα FACT, Dekmantel και Trippin’, ενώ έχει κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στα BBC 1Xtra, NTS, Foundation FM και Worldwide FM, μεταξύ άλλων.

Voltnoi: Ο Voltnoi Brege είναι πολυμεσικός καλλιτέχνης, ιδρυτικό μέλος των οπτικοακουστικών συγκροτημάτων drog_A_tek και The Erasers, του πολιτιστικού κέντρου BIOS και της καλλιτεχνικής ομάδας DETACH. Συμμετέχει στην καλλιτεχνική διεύθυνση του Movement Radio και του φεστιβάλ Borderline.

Slikback & Weirdcore: Ο Κενυάτης παραγωγός και DJ Slikback, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής underground σκηνής της ανατολικής Αφρικής, βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο φουτουριστικά υβριδικά dance κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία. Είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς τις αναφορές του: bass μουσική από το Ηνωμένο Βασίλειο, τζαμαϊκάνικο soundsystem στιλ, αμερικάνικη ραπ, χορευτική μουσική από την ανατολική Αφρική, ακόμα και power electronics και ambient.

Ο Weirdcore είναι ηχητικός και εικαστικός καλλιτέχνης με καταγωγή από την Αγγλία και τη Γαλλία, που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Το έργο του είναι αποτέλεσμα πολύχρονου πειραματισμού με το design και το animation, που διευρύνει τα όρια της συνείδησης και της οπτικής ερμηνείας. Έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο συναρπαστικούς σύγχρονους καλλιτέχνες και σκηνοθέτες, όπως οι Aphex Twin, M.I.A., Tame, Radiohead, Hype Williams, Charlie XCX, Smerz, Oneohtrix Point Never και Miley Cyrus.

Esplendor Geometrico: Οι Esplendor Geométrico είναι μια ισπανική industrial μπάντα. Δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τους Arturo Lanz, Gabriel Riaza και Juan Carlos Sastre. Οι Esplendor Geométrico υπήρξαν ιδιαίτερα ενεργοί στο ρεύμα της διεθνούς σκηνής εκείνης όπου η μουσική κυκλοφορούσε σε κασέτες, καθιερώνοντας έναν ρυθμικό, πειραματικό ήχο που προμήνυε την ανάδυση του υποείδους της powernoise μουσικής περισσότερο από μια δεκαετία νωρίτερα.

Σήμερα, ο Arturo Lanz από τη Σαγκάη και ο Saverio Evangelista από τη Ρώμη εμφανίζονται ως ντουέτο και, παρόλο που δεν ζουν στο ίδιο μέρος, είναι ακόμα ενεργοί και κάνουν γνωστή τη μουσική των EG σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο χάρη στη θέρμη που τους προκαλεί η ανάμνηση των παλιών εποχών, αλλά και επειδή έχουν καταφέρει να εξελίξουν διακριτικά τον ήχο της μπάντας μέσα στα χρόνια.

Morah: Ο MORAH είναι DJ και παραγωγός με έδρα την Αθήνα. Έχει το label Phormix, που κυκλοφορεί μουσική και διοργανώνει events. Έχει εμφανιστεί σε πολλούς χώρους και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η μουσική του έχει κυκλοφορήσει από διάφορες δισκογραφικές, συμπεριλαμβανομένων των Berceuse Heroique, Modal Analysis, Vanilla Records και Return To Disorder. Τα sets του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής. Vintage synth υφές μπλέκονται με industrial, techno και electro beats, δημιουργώντας ένα τελετουργικό μονοπάτι προς την κάθαρση.

Vikkie KATERINA KAPETANI_BORDERLINE





Κυριακή 23 Απριλίου

19:15 - 00:00 І Εκθεσιακός Χώρος -1

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Line Up

19:15 - 20:15 | Sofia Jernberg

20:20 - 21:00 | Xato

21:05 - 21:45 | Arshia Haq + Yara Mekawei

21:50 - 22:30 | Claire Rousay

22:35- 23:15 | Aho Ssan

23:20 - 00:00 | Jung An Tagen + Rainer Kohlberger

Λίγα λόγια για τους δημιουργούς

Sofia Jernberg: Η Sofia Jernberg είναι μια ξεχωριστή τραγουδίστρια/φωνητική καλλιτέχνιδα και συνθέτρια, που γεννήθηκε στην Αιθιοπία και μεγάλωσε στο Βιετνάμ και στη Σουηδία. Σπούδασε τζαζ και σύνθεση στη Σουηδία, ενώ ζει και εργάζεται στη Στοκχόλμη. Το έργο της επικεντρώνεται σε αντισυμβατικές τεχνικές και ήχους, όπως η μη λεκτική εκφορά, η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών τονισμών, το ατονικό τραγούδι και η παραμόρφωση. Το “Freedom to Move” είναι ένα πρότζεκτ που διερευνά τη σχέση μεταξύ της ελευθερίας και των ορίων των μουσικών ιδιωμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της σύγχρονης κλασικής μουσικής και το οποίο έχει σκοπό να διευρύνει αυτά τα όρια. Η ανθρώπινη φωνή είναι το πιο προσωπικό όργανο. Από όλους τους μουσικούς, λοιπόν, οι τραγουδιστές είναι πιθανώς οι πιο συνδεδεμένοι με τις καταβολές τους. Έτσι, το “Freedom to Move” επιθυμεί να συγκεντρώσει όλες αυτές τις φωνές από πέντε πόλεις ανά την Ευρώπη.

Sofia Jernberg BORDERLINE





Xato: “xato” είναι το ψευδώνυμο του πολυμεσικού καλλιτέχνη και μουσικού Ιωάννη Ναυπλιώτη (γενν. 2000), που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Με μια πλούσια ηχητική παλέτα, έκανε το ντεμπούτο του το 2020 με το “State of Dismay”, ένα ambient/drone EP που κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική GoodbyeForever του Himera. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε δουλειά του από τις δισκογραφικές TAR (Λος Άντζελες) και Magdalena’s Apathy (Θεσσαλονίκη). Το έργο του περιλαμβάνει ηχητική σύνθεση και επεξεργασμένα samples από προσωπικά sessions ηχητικού σχεδιασμού και ηχογραφήσεις πεδίου, συνδυάζοντας στοιχεία club και avant-garde. Ο xato είναι δημιουργός του avant-garde label evo-natura και μέλος της ηλεκτρονικής κολεκτίβας xyx.

Arshia Haq & Yara Mekawei: Η Arshia Fatima Haq, γεννημένη στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας, ασχολείται με το βίντεο, τις εικαστικές τέχνες, την περφόρμανς και τον ήχο. Επεξεργάζεται αντιαρχεία και εικοτολογικές αφηγήσεις και αυτή την περίοδο εξερευνά ζητήματα όπως η ενσωματότητα, ο μυστικισμός, η αυτόχθονη και τοπική γνώση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του σουφισμού. Είναι ιδρύτρια του Discostan, ενός συλλογικού αποαποικιακού πρότζεκτ και δισκογραφικού label που αφορά την πολιτιστική παραγωγή της νότιας και δυτικής Ασίας και της βόρειας Αφρικής. Είναι παρουσιάστρια και παραγωγός μηνιαίων ραδιοφωνικών εκπομπών στο NTS. Τα πρότζεκτ της έχουν παρουσιαστεί στη χώρα της και διεθνώς, σε μουσεία, γκαλερί, κλαμπ και στον δρόμο.

H Yara Mekawei είναι μια πολύ παραγωγική καλλιτέχνιδα και ακαδημαϊκός. Τα ηχητικά bricolage της είναι εμπνευσμένα από τη δυναμική ροή των αστικών κέντρων και τις βασικές υποδομές των πόλεων. Αντλώντας από το ενδιαφέρον της για τη φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής, την κοινωνική ιστορία και τη φιλοσοφική λογοτεχνία, η Mekawei αξιοποιεί την οπτική συναλλαγή του μουσικού λόγου και μετατρέπει τα ηχητικά κύματα σε εικαστικές φόρμες. Το έργο της στηρίζεται στον ήχο ως βασικό εργαλείο της όρασης, ενώ η φιλοσοφία των συνθέσεών της διαμορφώνεται από πολύπλοκες πρακτικές που μεταφέρουν μηνύματα από την εννοιολογική διάσταση στη δημόσια σφαίρα.

Το “Sama: The Divine Listening Room” είναι μια ηχητική περφόρμανς με τη μορφή αντιφωνίας («ερωταποκρίσεων») μεταξύ της Arshia Fatima Haq και διαφόρων κατά καιρούς συνεργατών της. Για την εκδοχή που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, τη Haq θα συνοδεύσει η ηχητική καλλιτέχνιδα Yara Mekawei, ενώ συμμετέχουν επίσης στον σχεδιασμό των προβολών οι Anum Awan and Amy Alexander. Το έργο εκτυλίσσεται ως ένα ηχητικό γλυπτό που επαναπροσδιορίζει ένα τεράστιο διεθνικό αρχείο λατρευτικών ύμνων και θρησκευτικών χώρων εντός διασπορικών κοινοτήτων. Το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει στη sama', την πράξη με την οποία τείνει κανείς να αφουγκραστεί το θείο μέσω βαθιάς ακρόασης και διαλογισμού, μια διαδεδομένη πρακτική στους ιερούς χώρους του σουφισμού. Το “Sama’: The Divine Listening Room” είναι μια εξελισσόμενη σειρά εγκαταστάσεων της Arshia Fatima Haq από το 2015.

BW TIMON BENSON + LUC JONES/ BORDELINE

Claire Rousay: Η Claire Rousay ζει και εργάζεται στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Χρησιμοποιεί ηχογραφήσεις πεδίου από αναπτήρες και γραφομηχανές, φωνητικά αποσπάσματα και κλασικές ενορχηστρώσεις για να κινητοποιήσει το συναίσθημα και τη μνήμη.

Aho Ssan: Aho Ssan είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Niamké Désiré, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Μετά από σπουδές στη γραφιστική και τον κινηματογράφο, άρχισε να συνθέτει ηλεκτρονική μουσική και να δημιουργεί τα δικά του ψηφιακά μουσικά όργανα. Το 2015 κέρδισε βραβείο για τη μουσική του στην ταινία “D’Ingha Mago”, ενώ έχει εργαστεί σε πολλά πρότζεκτ που συνδέονται με το IRCAM.

Jung An Tagen & Rainer Kohlberger: Ο Jung An Tagen (Stefan Juster) είναι καλλιτέχνης, συνθέτης και μουσικός με έδρα τη Βιέννη. Χρησιμοποιώντας τεχνικές σύνθεσης και sampling, δημιουργεί αλεατορικές διατάξεις, επαναλαμβανόμενες μελωδίες και πολυρυθμικά μουαρέ που απευθύνονται εξίσου στο σώμα και στο μυαλό.

Ο Rainer Kohlberger (γενν. 1982, Λιντς Αυστρίας) είναι εικαστικός καλλιτέχνης και (media) designer εγκατεστημένος στο Βερολίνο. Το 2013 έλαβε το βραβείο Crossing Europe Local Artist Award για την ταινία του, “humming, fast and slow” – μια παρέμβαση μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού.

