To Release αποθέωσε τη Rosalía - Φόρεσε την ελληνική σημαία και μίλησε ελληνικά

Δυναμική, καπριτσιόζα, ευάλωτη αλλά και έτοιμη να επιτεθεί. Η επιτομή της αθωότητας και του ερωτισμού. Η Rosalía έδωσε ένα ανεπανάληπτο σόου στο Release Athens X SNF Nostos το βράδυ της Τρίτης (20/6), ένα σόου που θα μπορούσε χωρίς την παραμικρή αλλαγή να “ανέβει” στο Tik Tok για να κάνει like όλος ο πλανήτης.

H συναυλία ξεκίνησε με ένα αποφασιστικό “kalispera Athina” και τελείωσε με ένα ξέπνοο, γεμάτο ευγνωμοσύνη, “Athina gracias”. Εκεί ανάμεσα, η πριγκίπισσα του flamenco-pop χώρεσε 16 τραγούδια σε ένα γιγάντιο, έντονα φορτισμένο, συναυλιακό βιντεοκλίπ - μέσα στο οποίο νιώσαμε ολόκληρη τη μέχρι σήμερα διαδρομή της. Μία διαδρομή που ξεκίνησε με την έφηβη Rosalia να τραγουδάει σε γαμήλιες τελετές και μπαρ και έφτασε στο σήμερα με βραβεία Grammy, 31 εκατομμύρια ακόλουθους στο Tik Tok, μυθικές συνεργασίες και grande εμφανίσεις σε παγκόσμιες περιοδείες, τηλεοπτικά σόου και κορυφαία φεστιβάλ.

Από τα πρώτα τραγούδια ήταν φανερό. Η Rosalía έχει γεννηθεί στη σκηνή. Εκεί είναι το σπίτι της. Εκεί συναντάει τους φίλους της, εκεί τραγουδάει για τον έρωτα και τον θάνατο, εκεί χορεύει και μεταμορφώνεται. Εκεί υμνεί τους ήρωές της και αποτίει τιμές τους Καταλανούς προγόνους της. Για τη Rosalía όλη η συναυλία είναι το παιχνίδι της ζωής της. Και εμείς οι θεατές γινόμαστε κοινωνοί της τέχνης της, άλλοτε κατάματα, άλλοτε λαθραία μέσα από την “κλειδαρότρυπα” ενός κρυφού κινητού που την ακολουθεί συνεχώς στη σκηνή.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ





Η Rosalía μίλησε ελληνικά και “φόρεσε” την ελληνική σημαία

Η Πλατεία Νερού γέμισε από νωρίς με μικρές Rosalies. Γκλίτερ στο πρόσωπο, μεγάλα γυαλιά ηλίου και μακριές κοτσίδες, ήρθαν να επιβεβαιώσουν το προαίσθημά μας ότι σε αυτή τη συναυλία θα δούμε εν πλήρει εξαρτύσει το φανατικό κοινό της ποπ σταρ από τη Βαρκελώνη, εκείνο που την ακολουθεί στα social media και ξέρει τα βήματα κάθε ‘Τικ Τοκ dance challenge’ με τις χορογραφίες της. Το κλίμα ζέσταναν με τις εμφανίσεις τους η Ayra Star και η Tinashe και όλοι σηκώσαν στον αέρα το κινητό τους έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ





Τα φώτα σβήνουν και οι χορευτές ανεβαίνουν στη σκηνή με φωτεινά κράνη δίνοντας το έναυσμα για να ξεκινήσει ένα ισπανόφωνο πανδαιμόνιο. Η Rosalía ντυμένη με ένα κοντό φουστάνι σε γήινα χρώματα και φορώντας τις ψηλές μπότες σήμα κατατεθέν (τις θέλαμε και ψηλότερες) σαρώνει τη σκηνή φωνάζοντας “kalispera Athina”.

“Yo me transformo” και η αρχή γίνεται με το “Saoko”, από το άλμπουμ Motomami, ένα κομμάτι που ξεχώρισε και λόγω του ιδιαίτερου βιντεοκλίπ που βραβεύτηκε στα MTV Video Music Awards. Παρασκήνια, σκηνή, χορευτές και Rosalía γίνονται όλα ένα καθώς καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν θα υπάρχουν διακοπές, “στημένα” πλάνα και διαλειμματάκια για νερό, αφού τίποτα δεν θα σταματήσει μέχρι την τελευταία ανάσα της Rosalía πάνω στη σκηνή του Release. Βλέπουμε συναυλία ή ένα ποστάρισμα στο Τικ Τοκ που ποτέ δεν τελειώνει; Η απάντηση είναι… και τα δύο σε ένα.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ





Η iconic στιγμή που όλοι περιμέναμε και στην οποία η ποπ σταρ μασάει την τσίχλα της και τραγουδάει το “Bizcochito” έφτασε, καταχειροκροτήθηκε και ακολούθησε η κίνηση ματ. Η Rosalía βάζει τα μαύρα γυαλιά-μάσκα και τραγουδάει το πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα “La Fama” (τραγούδι που ερμηνεύει με τον Τhe Weeknd) - κάνοντας ένα καυστικό σχόλιο για τη φήμη και όλα όσα φέρνει μαζί της.

Η Rosalía, που επισκέφθηκε και την Ακρόπολη την προηγούμενη μέρα του Release, ήταν φανερά αποφασισμένη να φύγει από την Πλατεία Νερού κερδίζοντας την καρδιά όλων των Ελλήνων θαυμαστών της: “Είμαι πολύ χαρούμενη. Τι ωραία που είναι να παίζω σε αυτή τη χώρα για πρώτη φορά. Ευχαριστώ πολύ που με υποδεχτήκατε” είπε στα ελληνικά και ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού σε χειροκροτήματα.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ





Ακολούθησε η εκρηκτική νεο-φλαμένκο χορογραφία του “De aquí no sales / BULERÍAS”, ένα τραγούδι που μιλά για τις τοξικές σχέσεις. Το κομμάτι κυκλοφόρησε με το άλμπουμ “El mal querer” το 2018, το οποίο ήταν μέρος της πτυχιακής της εργασίας για να αποφοιτήσει από το Catalonia College of Music.

Στο τραγούδι “La Noche De Anoche” (το τραγουδάει με τον Λατίνο σουπερστάρ Bad Bunny) κατεβαίνει στο κοινό για να δώσει το μικρόφωνο στον κόσμο, όπως έκανε και στη συναυλία της στο Primavera. Οι πρώτες σειρές τραγουδούν τα λόγια και όλα καταγράφονται από το “κινητό της” ώστε όλοι να βλέπουμε την εμπειρία σαν ένα InstaStory μακράς διάρκειας. Δεν περνούν παρά λίγα δευτερόλεπτα μέχρι που μία ελληνική σημαία προσγειώνεται στους ώμους της με τη Rosalía να γελάει πηγαία και να μην τη βγάζει από πάνω της.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Το παραλήρημα ολοκληρώνεται και η ποπ σταρ κάθεται σε μία καρέκλα στη σκηνή όπου σκουπίζει το πρόσωπό της με μια πετσέτα, βγάζει το μακιγιάζ της και ξεμπλέκει τις πλεξούδες της, δείχνοντάς μας το αληθινό της πρόσωπο στο τραγούδι “Linda” (Όμορφη). Το “Despechá” το χόρεψαν και οι πέτρες, ενώ στο “LLYLM” (“lie like you love me”) εμπεδώσαμε ότι η φωνή της είναι ακόμα καλύτερη live από ότι ηχογραφημένη. Το “Blinding Lights” του The Weeknd και η αισθαντική ερμηνεία στο “Héroe” του Enrique Iglesias ήταν από τις πιο συγκινητικές και ερμηνευτικά δυνατές στιγμές της βραδιάς, με τη θερμή ανταπόκριση του ελληνικού κοινού να δίνει φτερά την Rosalía.

Κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα, κάλπασε στη σκηνή για να διαβάσει μερικά πανό που την αποκαλούσαν “άγαλμα (αρχαιοελληνικό)”, μίλησε ακόμα λίγα ελληνικά και μάζεψε ένα μαύρο σουτιέν που της πέταξε το κοινό φωνάζοντας “oh madre mia”. “Αθήνα πόσα motomami υπάρχουν εδώ; Πόσα στα δεξιά μου, πόσα στα αριστερά μου;” ρώτησε στα ελληνικά και καβάλησε μια ανθρώπινη μοτοσικλέτα φτιαγμένη από τα σώματα των χορευτών της για να ερμηνεύσει “έφιππη” το Motomami - ένα τραγούδι (άλμπουμ) που απογείωσε τη φήμη της το 2022.

Τα “Con altura” και “Malamente” ήταν απολύτως αναμενόμενο ότι θα φέρουν παραζάλη στο πλήθος, αν και κατά τη γνώμη μας το μεγαλύτερο χειροκρότημα άξιζαν η φανταστική φλαμένκο χορογραφία στο “La Combi Versace” και η ρομαντική ερμηνεία της Rosalia στο “Beso” - τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Πορτορικανό τραγουδιστή και “Βασιλιά του μοντέρνου reggaeton” όπως τον αποκαλούν, Rauw Alejandro.

Στο φινάλε η Rosalía μας σέρβιρε περιποιημένο "Chicken Teriyaki" και αποχώρησε από τη σκηνή κοιτώντας μας στα μάτια μέσα από την κάμερα, σαν να ψιθύρισε ένα αδιαπραγμάτευτο “αυτή είμαι και είναι μόλις η αρχή”. Και τα φώτα αυτής της πρώτης μας “Tik-Tok συναυλίας” έσβησαν, χωρίς καμία απολύτως πιθανότητα για encore.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Συμπέρασμα

Μία από τις πιο σφιχτοδεμένες ολοκληρωμένες συναυλίες που έχουμε δει, απόλυτα αντιπροσωπευτική του καλλιτέχνη και του κοινού που τον ακολουθεί. Και παράλληλα, μια νέα συναυλιακή “θέαση”, σαφώς επηρεασμένη από την αισθητική των social media. Κάμερες τοποθετημένες σαν να βλέπουμε μέσα από κάποιο αόρατο κινητό έδωσαν στην όλη εμπειρία μία social media αισθητική, την οποία είδαμε για πρώτη φορά, και μας εξέπληξε ευχάριστα.

Έχοντας διαβάσει αρκετές συνεντεύξεις της 30χρονης ποπ σταρ είναι φανερό ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Επιβλέπει τα πάντα και στη μικρή τους λεπτομέρεια και αυτό φάνηκε. Οι χορευτές άρτιοι, οι κινήσεις στη σκηνή μελετημένες. Η φωνή της και ο ήχος στη σκηνή του Release άψογα. Αυτή είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που χωρίς να έχει μεγαλώσει σε μουσική οικογένεια και ξεκινώντας από την αφάνεια, κατάφερε να εξακοντιστεί στην κορυφή. Δεν διστάζει να κοιτάξει την κάμερα χωρίς μακιγιάζ. Δυνατή και ευάλωτη ταυτόχρονα. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε πολλά ακόμα από τη Rosalía. Βάζουμε τη ζώνη μας και αναμένουμε τη συνέχεια.