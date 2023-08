Ρεύμα: Στα επίπεδα Αυγούστου οι τιμές της ΔΕΗ - Σε ανοδική ρότα η αγορά

Η Protergia ανακοίνωσε χρέωση 18,28 λεπτά του ευρώ ανά kWh στο πρόγραμμα Οικιακό MVP Reward. Η τιμή είναι αυξημένη κατά 8% έναντι του τιμολογίου Αυγούστου, ωστόσο με την έκπτωση συνέπειας η τιμή διαμορφώνεται στα 12,28 λεπτά του ευρώ. Στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό Value της εταιρείας, η χρέωση είναι 12,28 λεπτά του ευρώ ανά kWh, με αύξηση 30%. Σημειώνεται ότι στο Protergia Οικιακό Value+, που η εταιρεία, μόλις, τοποθέτησε στην αγορά υπάρχει χρέωση 9,46 λεπτά ανά kWh.

Η χρέωση της ΖeniΘ στο πρόγραμμα Power for home All μέχρι τις 500 KWh διαμορφώνεται στα 9,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, που με την έκπτωση συνέπειας φτάνει στα 7,9 λεπτά. Στο πρόγραμμα (Power Home Basic) από 17,3 λεπτά διαμορφώνεται στα 18,4 λεπτά ανά kWh το Σεπτέμβριο για τις πρώτες 270 κιλοβατώρες κατανάλωσης. Για μηνιαία κατανάλωση πάνω 270 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 19,4 λεπτά ανά kWh, από 18,3 λεπτά. Στο πρόγραμμα Power Home Now η χρέωση είναι ελαφρώς μειωμένη έναντι του Αυγούστου, στα 14,3 λεπτά ανά kWh, από 14,4 λεπτά του ευρώ.