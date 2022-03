Will Smith: "Τα βρήκαν με τον Chris Rock μετά το χαστούκι - Είναι αδέρφια", υποστηρίζει ο ράπερ Diddy

Το περίφημο πλέον χαστούκι, που έδωσε ο Will Smith στον Chris Rock, άφησε το στίγμα του στην φετινή τελετή για τα Βραβεία Όσκαρ.

Ωστόσο, η ένταση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες φαίνεται να μην συνεχίστηκε και στα παρασκήνια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ράπερ, Diddy.

Όπως μεταδίδει το Page Six, ο ράπερ υποστήριξε ότι Smith και Rock τα βρήκαν μεταξύ τους στο after party. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες τα βρήκαν μετά το τέλος της τελετής, στο after party του Vanity Fair και ότι το συμβάν θεωρείται πλέον λήξαν.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η κόντρα τους έχει λήξει», δήλωσε ο Diddy στο Page Six. «Είναι αδέρφια» και όλα είναι «περασμένα ξεχασμένα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο after party του Vanity Fair, ο Smith εμφανίστηκε να χορεύει όλη τη νύχτα και να τραγουδά τις επιτυχίες του, ενώ πηγή ανέφερε στο Page Six, ότι οι δυο τους είχαν κανονίσει να λύσουν τα μεταξύ τους ζητήματα μετά την τελετή.

Σημειώνεται ότι ο Smith κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου και στην ομιλία του, ο σταρ του «King Richard» ζήτησε συγγνώμη από όλους εκτός από τον Rock.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συνυποψηφίους μου. Αυτή είναι μια όμορφη στιγμή και δεν κλαίω επειδή κέρδισα ένα βραβείο. Δεν έχει να κάνει με το ότι κέρδισα το βραβείο αλλά με το να μπορείς να ρίξεις φως σε όλους τους ανθρώπους».

