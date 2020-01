Η Μέγκαν Μαρκλ στον Καναδά: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το Megxit

Είναι γνωστή η αγάπη των Πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ για τον Καναδά, ενώ, όπως όλα δείχνουν, το βασιλικό ζεύγος σκοπεύει να μετακομίσει εκεί για την έναρξη της νέας του ζωής μακριά από το παλάτι. Ο Καναδάς, πάντως, τους θέλει και τους περιμένει!

Μόλις μερικές μέρες μετά την ανακοίνωση των Χάρι - Μέγκαν πως παραιτούνται από τα βασιλικά τους αξιώματα, η Μέγκαν είχε μεταβεί στον Καναδά, όπως επιβεβαίωσε και το παλάτι, για να είναι κοντά στον γιο της Άρτσι, μέχρι να αποφασιστεί το τι θα γίνει.

Μετά, όμως, και από το "πράσινο φως" που δόθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για το Megxit, η Μέγκαν Μαρκλ θεάθηκε την Τρίτη στο Βανκούβερ, στο κέντρο υποστήριξης Downtown Eastside Women's Centre, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από το Megxit.

Το Downtown Eastside Women's Centre είναι ένα ίδρυμα που προσφέρει ασφάλεια, στήριξη και κάλυψη αναγκών σε περισσότερες από 500 γυναίκες και παιδιά κάθε μέρα και η Μέγκαν βρέθηκε εκεί για να συνομιλήσει με το προσωπικό.

Μάλιστα, στον επίσημο λογαριασμό του Downtown Eastside Women's Centre στο Facebook, αναρτήθηκε φωτογραφία όπου απεικονίζεται η Μέγκαν Μαρκλ ανάμεσα σε γυναίκες του κέντρου με τη λεζάντα:

"Look who we had tea with today! The Duchess of Sussex, Meghan Markle, visited us today to discuss issues affecting women in the community" (Κοιτάξτε με ποια ήπιαμε τσάι σήμερα! Η Δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, μας επισκέφθηκε σήμερα για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες στην κοινότητα).