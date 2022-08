"Πέρα από τα Σύνορα": Ξεκινά η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου στο ακριτικό Καστελλόριζο

Μία μεγάλη γιορτή κινηματογράφου και πολιτισμού θα στηθεί για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στο ακριτικό Καστελλόριζο. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου “Πέρα από τα Σύνορα”, που τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου (από τις 21 έως τις 28) και θα κάνει για ακόμη μία φορά το Καστελλόριζο σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ με την ιστορία και τον πολιτισμό.

Το Φεστιβάλ έχει εδραιωθεί, πλέον, ως θεσμός διεθνούς εμβέλειας, καθώς κατατέθηκαν 790 υποψηφιότητες από 100 διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η προκριματική επιτροπή, αποτελούμενη από καταξιωμένους σκηνοθέτες, επέλεξε τις 30 καλύτερες από 25 χώρες για να διαγωνιστούν. Φέτος, στο πλαίσιο του Επίσημου Διαγωνιστικού Τμήματος, η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ θα απονείμει τα βραβεία: Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, Καλύτερου Κοινωνικό-πολιτικού Ντοκιμαντέρ και Καλύτερου Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ -όλα με την ευγενική χορηγία της Βουλής των Ελλήνων- το βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με χορηγία του ΕΚΚ, το Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας με χορηγία του ΕΚΟΜΕ, καθώς και το Ειδικό Βραβείο Οδυσσέα με χορηγία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Από φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα» εδραιώνει και θα απονέμει Βραβείο FIPRESCI, που θα δίδεται από τριμελή επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου.

ADVERTISING

Τη δύσκολη διαδικασία απονομής των βραβείων αναλαμβάνουν για ακόμα μία φορά διακεκριμένα μέλη της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας. Τη φετινή κριτική επιτροπή του επίσημου διαγωνιστικού τμήματος απαρτίζουν ο Peter Arens (επικεφαλής του τμήματος "Ιστορία και Επιστήμη" του γερμανικού δημόσιου τηλεοπτικού οργανισμού ZDF), η Φαίδρα Βόκαλη (διευθύντρια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, σκηνοθέτις και παραγωγός), ο Marco Gastine (σκηνοθέτης κα παραγωγός), η Danae Elon (σκηνοθέτις κα κινηματογραφίστρια, βραβείο καλύτερου κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ "Πέρα από τα Σύνορα" 2021) και ο Uri Cohen (επίκουρος καθηγητής Εβραϊκής και Ιταλικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Τερλ Αβίβ.

Για την αξιέπαινη και μακρόχρονη συμβολή του στην υποστήριξη και προβολή έμπειρων κινηματογραφιστών θα βραβευτεί ως Τιμώμενο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα το Ινστιτούτο Porter for Poetics & Semiotics, του Πανεπιστήμιου του Τελ Αβίβ. Το Φεστιβάλ θα βραβεύσει, επίσης, ως Τιμώμενο Μέσο Ενημέρωσης το Τηλεοπτικό Δημόσιο Κανάλι Ντοκιμαντέρ της Γερμανίας PHOENIX. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα βραβευθεί από τη διοργάνωση ως το Τιμώμενο Φεστιβάλ.

Ταινίες και Μουσική

Αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής θα είναι η τελετή έναρξης και στη μνήμη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη η τελετή λήξης του Φεστιβάλ. Οι κάτοικοι του νησιού και οι καλεσμένοι του θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην τελετή έναρξης, στις 21 Αυγούστου, την ταινία τεκμηρίωσης "Radiography of A Family" της Rirouzeh Khrosrovani.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τη μουσική συναυλία με τίτλο "Αροθυμώ και Τραγουδώ" και την ερμηνεύτρια Ηρώ Σαΐα.

Τη μουσική επένδυση των διαλειμμάτων έχουν αναλάβει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), καθώς και το συγκρότημα DUETΤO 16. Στην τελετή λήξης θα προβληθεί η ταινία "A Death for Peace. Mahatma Gandhi and the Impossible Quest" του Arnaud Mandgaran, ενώ η αυλαία θα πέσει με τη συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Βασίλη Γισδάκη, ενός από τους τελευταίους μαθητές του μεγάλου Μάνου Χατζιδάκι, τον οποίο θα πλαισιώσει το μουσικό σύνολο ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, που αποτελείται από τους σολίστες Δημήτρη Παπαγγελίδη (κλασική κιθάρα), Σπύρο Παγιάτη (πιάνο), Δημήτρη Κουφογιώργο (μαντολίνο) και Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη (βιολοντσέλο).

Το Πανόραμα του φετινού Φεστιβάλ έρχεται ριζικά αναβαθμισμένο, φιλοξενώντας στο μεγάλο πανί του τόσο ταινίες σταθμούς που άφησαν το στίγμα τους στον χώρο του ντοκιμαντέρ όσο και παγκόσμιες και πανελλαδικές πρεμιέρες που φιλοδοξούν να κατακτήσουν τα διεθνή φεστιβάλ. Φέτος λαμβάνουν μέρος εκτός διαγωνισμού 38 ντοκιμαντέρ, τα οποία ιχνηλατούν και αναδεικνύουν το χθες, το σήμερα και το αύριο του παγκόσμιου κινηματογραφικού γίγνεσθαι.

Αφιερώματα

Ειδικά αφιερώματα θα διεξαχθούν σε «ογκόλιθους» της ελληνικής κινηματογραφίας, όπως ο αείμνηστος Ροβήρος Μανθούλης. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, θα φιλοξενηθούν τρεις ταινίες (του Θανάση Νέτα, του Λάκη Παπαστάθη και της Εύας Στεφανή) από το πρόγραμμα «Χώρα, σε βλέπω», μία δράση υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, με τη χορηγία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (κύριος χορηγός), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και της Finos Film.

Ανάμεσά στις ταινίες του φεστιβαλικού Πανοράματος θα προβληθεί για πρώτη φορά πανελλαδικά το ντοκιμαντέρ “George Bizos Icon”, για το οποίο το Φεστιβάλ οφείλει θερμές ευχαριστίες στον γγ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννη Χρυσουλάκη.

Φέτος θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά και η δεύτερη διαγωνιστική σκηνή προβολών με την κατηγορία μιCRO, στην οποία θα συμμετέχουν ταινίες τεκμηρίωσης μικρού μήκους έμπειρων, αλλά και νέων, ανερχόμενων δημιουργών. Τρία από αυτά θα βραβευτούν με τα βραβεία Χρυσός Φοίνικας, Αργυρός Φοίνικας και Χάλκινος Φοίνικας, με αποκλειστικό χορηγό το γερμανικό κρατικό κανάλι Phoenix/ZDF.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα λάβουν χώρα τρία επιμορφωτικά σεμινάρια (Μaster Classes) και δύο κινηματογραφικά εργαστήρια (Pitching Lab) με εισηγητές τους Jean Christoph Caron, Danae Elon, Uri Cohen και moderator του Pitching Lab την Claudia Schreiner. Αυτοί οι έμπειροι επαγγελματίες από τη βιομηχανία του κινηματογράφου θα μεταδώσουν τον πλούτο των γνώσεών τους αναφορικά με τη δημιουργία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, την κριτική ταινιών και τις στρατηγικές χρηματοδότησης, καθώς και οργάνωσης ενός επιτυχημένου ντοκιμαντέρ καθοδηγώντας τους υποψήφιους ανερχόμενους κινηματογραφιστές.

Καθ' όλη τη διάρκεια του "Πέρα από τα Σύνορα" στη Δημοτική Αίθουσα Μεγίστης θα φιλοξενηθεί η έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων "Η Αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του '22", τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν από τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Μητροπολίτη Σύμης, Χάλκης και Καστελλορίζου, Χρυσόστομο. Πρόκειται για μία έκθεση με θέμα τον Ελληνισμό της Καθ' ημάς Ανατολής. Παράλληλα οι επισκέπτες του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την ιδιαίτερη έκθεση γλυπτικής του καλλιτέχνη Αλέξανδρου Ζυγούρη.

Φέτος θα προστεθούν στο ενεργητικό του Φεστιβάλ τρεις παρουσιάσεις βιβλίων: "Το Χρονικό των Δέκα Ημερών" της Αγάπης Μολυβιάτη-Βενέζη, "Η Μικρασιατική Εκστρατεία του Κώστα Μισαηλίδη" και το "Πατρίδα αξέχαστη Μικρά Ασία" της Βασιλικής Ράλλη. Ενδιαφέρουσα θα είναι και η διοργάνωση για τους μικρούς κατοίκους του Καστελλόριζου: Σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, τα παιδιά του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους εικαστικά έργα μέσα από μία σειρά εργαστηρίων χειροτεχνίας. Συγχρόνως, μέσα από τα "Παραμυθένια Μουσικά Ταξίδια" με τη Λιλή Τέγου και τη Νίκη Γκουντούμη, θα εισαχθούν στον μαγικό κόσμο της φαντασίας και του παραμυθιού.

Οι έφηβοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την πρώτη τους ταινία μικρού μήκους, μέσω του Σεμιναρίου Ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Καστελλόριζο και τα όνειρά μας», με την καθοδήγηση του Ανδρέα Κατσικούδη, ενώ συγχρόνως ο πολυβραβευμένος εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης Ρομπέρτο Κάλιτς θα παραδώσει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης. Τέλος, το Θέατρο Σκιών "Μέγας Αλέξανδρος" του Αλέξανδρου Μελισσηνού θα μας χαρίσει και φέτος άφθονο γέλιο. Η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις του Φεστιβάλ είναι δωρεάν.

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ ανήκει στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ), σε συνεργασία με την Ecrans des Mondes (Παρίσι), την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και έχει την υποστήριξη ή και χορηγία του υπουργείου Εξωτερικών-Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του υπουργείου Εσωτερικών, της Βουλής των Ελλήνων, του Δήμου Μεγίστης, της πρεσβείας της Αυστραλίας στην Αθήνα, της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα, του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις