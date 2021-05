CISCO: Η εξ αποστάσεως εργασία στο Δημόσιο που μπορεί να την κάνει "Εθνικό δωρητή"

Το τελευταίο έτος η Cisco έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό στην Ελλάδα μετά τη "συνεργασία" της με το Υπουργείο Παιδείας και τη χρήση του Webex, λογισμικό τηλεδιασκέψεων της Cisco, ως λύση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Την ίδια περίοδο, στην αρχή της πανδημίας, την άνοιξη του 2020, η Cisco πρόσφερε το Webex και στους Δήμους ώστε μέσα από αυτό να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως τα Δημοτικά Συμβούλια.

Προ ολίγων ημερών, έγινε γνωστό ότι οι δωρεάν υπηρεσίες του Cisco Webex θα προσφερθούν επίσης και στον ΟΑΕΔ για την τηλεκατάρτιση που διενεργεί ο Οργανισμός.

Αλλά και σε άλλες υπηρεσίες έχουν προτιμηθεί οι προσφορές της Cisco με την αιτιολογία ότι έχει επιλεχθεί από το υπουργείο Παιδείας.

Βέβαια, στο Υπουργείο Παιδείας αποδείχτηκε τελικά, μετά από πιέσεις ανεξάρτητων αρχών, συνεχούς κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοσίων παρεμβάσεων, ότι οι δωρεές “δεν μπορούν να είναι για πάντα δωρεάν”, εφόσον στην πραγματικότητα δεν είναι δωρεές αλλά free trials τα οποία κάποια στιγμή παύουν να είναι free και πρέπει να τα πληρώσεις.

Κάπως έτσι, η Cisco Hellas ΑΕ, μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο γύρω στα 8-9 εκ€ τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε να παίρνει με απευθείας ανάθεση πάνω από 2 εκ. € δουλειά από το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 25% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών της τα τελευταία χρόνια.

Αν συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ΟΑΕΔ και άλλους φορείς του Δημοσίου, προβλέπεται εκθετική ανάπτυξη των οικονομικών της εταιρείας. Η ευρεσιτεχνία αυτή των free trials που καταλήγουν σε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ ανήκει στις μεθόδους που χρησιμοποίησε η Νίκη Κεραμέως έτσι ώστε να επιλέξει τη Cisco κατά παράβαση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία δεν προβλέπει αναθέσεις μέσω free trials.

Κάπως έτσι, οι "εθνικοί δωρητές και ευεργέτες" βρίσκονται να κάνουν χρυσές δουλειές, “χτίζοντας” ταυτόχρονα την εμπειρία που απαιτείται για την επόμενη δουλειά. Θα μπορούσε άραγε να είναι η τηλεργασία στο Δημόσιο; Σαφώς και θα μπορούσε!

Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα...

Στο σχέδιο νόμου για την τηλεργασία που τέθηκε σε διαβούλευση, υπάρχουν σειρά από άρθρα (για την ακρίβεια το 6 και το 12) στα οποία “φωτογραφίζονται” τα χαρακτηριστικά του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί για προμήθεια υλικού και λογισμικού-υπηρεσιών.

Πώς υλοποιούνται όμως οι προβλέψεις της νομοθεσίας;

Ας ανατρέξουμε πάλι σε ένα παράδειγμα κατά το οποίο παρουσιάζονται τα προϊόντα της εταιρείας που προτίμησε το υπουργείο Παιδείας. Στην εταιρία infoquest (ιδιοκτησίας Θεόδωρου Φέσσα, πρώην προέδρου του ΣΕΒ) βρίσκει κανείς το σύνολο των απαιτήσεων του σχεδίου νόμου για την τηλεργασία και ακόμη όλα όσα συνδυαστικά μπορεί να ζητηθούν. Λογισμικό, εξοπλισμός δικτύου, συσκευές και ό,τι άλλο χρειαστεί υπάρχει διαθέσιμο!

Συνδυάστε μια τόσο πλήρη γκάμα λύσεων με την "εμπειρία" που αποκτήθηκε από τις τόσες δωρεές. Επιβεβαιώστε το τώρα με το ποιος είναι συμβατός με ότι έχει προκύψει ως δεδομένο μέσα από την αποδοχή των "δωρεών" κατά τους μήνες της πανδημίας.

Και συγκρατήστε, επίσης, ότι "το 2020 η Info Quest Technologies, υποστήριξε τη λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας που δημιούργησε η Cisco στην Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας 17 σταθμούς εργασίας για τη λειτουργία του training room". Αυτό αναγραφέται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας.

Τέλος η Info Quest Technologies βραβεύτηκε ως “Cisco Distributor of the Year 2019" για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ενώ για το 2020 απέσπασε τα βραβεία-από τη Cisco πάντα- του Partner of the Year/ Social Impact για την Ελλάδα και Partner of the Year / Software & Subscriptions, επίσης για την Ελλάδα.

Άμεσα ή έμμεσα, λοιπόν, τα προϊόντα κάποιων εταιρειών ίσως να στάθηκαν πιο “τυχερά” από αυτά κάποιων άλλων τους τελευταίους μήνες και να απέκτησαν πρόκριμα.

Ας δούμε, όμως, και για ποια μεγέθη μιλάμε. Η μερική τηλεργασία για έστω και μια ημέρα την εβδομάδα μπορεί να βρει εφαρμογή σε ποσοστό 25-50% σε ένα σύνολο 500.000 Δημοσίων Υπαλλήλων (Κεντρική Κυβέρνηση, Φορείς, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β Βαθμού, κλπ), σημαίνει 125.000 – 250.000 περιστασιακά τηλεργαζόμενους ( θυμηθείτε εδώ πόσοι είναι οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση λογαριασμού webex, που προτιμήθηκε λόγω της προηγούμενης δωρεάς, η οποία έγινε δεκτή από την υπουργό Παιδείας αφού απέρριψε τις προτάσεις δωρεάς όλων των άλλων και άλλαξε με ΠΝΠ το νόμο για να το κάνει χωρίς αιτιολόγηση, που όμως μέσα σε λιγότερο από χρόνο ζήτησε την τροποποίηση μιας σύμβασης του δημοσίου και τελικά αγόρασε έναντι 2,5 εκατομμυρίων).

Ποιο είναι το κόστος εκεί όπου εφαρμόζεται μέχρι σήμερα; Περίπου στα 1.000€ ανά υπάλληλο για εξοπλισμό, λογισμικό, εκπαίδευση, υποστήριξη, κλπ. Άρα συζητάμε για μια δαπάνη 125.000.000€ – 250.000.000€ με πρόσθετη την ετήσια ανανέωση και παρακολούθηση. Και για ποια περίοδο; Όπως τα περισσότερα έργα που ανακοινώνονται, είναι λογικότατο να μιλάμε για μια πενταετία.

Τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Δεν υπολείπονται καθόλου του κόστους εξοπλιστικών προγραμμάτων, εκδόσεων ομολόγων ή γιγαντιαίων υποδομών. Και είναι από μόνα τους ένα εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο για να προσπαθεί κάποιος να τα εξασφαλίσει. Μένει να φανεί ποιος με ποιο τρόπο, με ποιους εγχώριους συνεργάτες. Και το κυριότερο προς όφελος ή εις βάρος ποιων...

